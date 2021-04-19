 Маліновський: Перемога над Ювентусом - це дуже приємно | Футбол | Champion.com.ua
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Маліновський: Перемога над Ювентусом - це дуже приємно

Сьогодні 11:10 572 0
Українець забив переможний гол у ворота "бянконері"
Маліновський: Перемога над Ювентусом - це дуже приємно
#Маліновський, #Аталанта, #Ювентус

Джерело - TuttoAtalanta.

Аталанта здобула мінімальну перемогу над Ювентусом у рамках 31 туру італійської Серії А.

Українець Руслан Маліновський, який забив переможний гол, прокоментував цей поєдинок.

"Я задоволений результатом і голом. Було важливо взяти три очки. Ми повинні боротися за максимальну кількість очок в кожному з матчів. У Ювентуса сильні нападники, але ми дуже добре зіграли в захисті. Перемога над Ювентусом - це дуже приємно. Я щасливий", - сказав Маліновський.

Нагадаємо, Маліновський - у ТОП-5 гравців матчу Аталанта - Ювентус.

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