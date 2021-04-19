Маліновський: Перемога над Ювентусом - це дуже приємно

Аталанта здобула мінімальну перемогу над Ювентусом у рамках 31 туру італійської Серії А.

Українець Руслан Маліновський, який забив переможний гол, прокоментував цей поєдинок.

"Я задоволений результатом і голом. Було важливо взяти три очки. Ми повинні боротися за максимальну кількість очок в кожному з матчів. У Ювентуса сильні нападники, але ми дуже добре зіграли в захисті. Перемога над Ювентусом - це дуже приємно. Я щасливий", - сказав Маліновський.