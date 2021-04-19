Визначився формат Суперліги та можливий початок турніру

Джерело - Чемпіон.
Визначився формат нового турніру - європейської Суперліги.
20 клубів-учасників, 15 клубів-засновників (12 з них вже відомі), для решти п'яти буде розроблений механізм відбору за підсумками виступів у минулому сезоні.
Матчі в середині тижня, всі учасники зможуть продовжити виступ в своїх національних лігах, тому традиційний календар внутрішніх турнірів буде збережений.
Старт у серпні, учасники будуть розбиті на дві групи по 10 команд, домашні та виїзні матчі, по три команди з кожної групи автоматично виходять до чвертьфіналу. Четверті і п'яті команди розіграють ще дві путівки в плей-оф.
За підсумками двоматчевого турніру на виліт дві команди вийдуть у фінал, який в кінці травня відбудеться на нейтральному полі в рамках однієї гри.
The Super League announced pic.twitter.com/nAooYowBZ3— Rob Harris (@RobHarris) April 18, 2021
Нагадаємо, УЄФА може призупинити Лігу чемпіонів через Суперлігу.