Визначився формат Суперліги та можливий початок турніру

Матчі в середині тижня, всі учасники зможуть продовжити виступ в своїх національних лігах

Джерело - Чемпіон.

Визначився формат нового турніру - європейської Суперліги.

20 клубів-учасників, 15 клубів-засновників (12 з них вже відомі), для решти п'яти буде розроблений механізм відбору за підсумками виступів у минулому сезоні.

Матчі в середині тижня, всі учасники зможуть продовжити виступ в своїх національних лігах, тому традиційний календар внутрішніх турнірів буде збережений.

Старт у серпні, учасники будуть розбиті на дві групи по 10 команд, домашні та виїзні матчі, по три команди з кожної групи автоматично виходять до чвертьфіналу. Четверті і п'яті команди розіграють ще дві путівки в плей-оф.

За підсумками двоматчевого турніру на виліт дві команди вийдуть у фінал, який в кінці травня відбудеться на нейтральному полі в рамках однієї гри.

The Super League announced pic.twitter.com/nAooYowBZ3 — Rob Harris (@RobHarris) April 18, 2021

Нагадаємо, УЄФА може призупинити Лігу чемпіонів через Суперлігу.