Джерело - Чемпіон.
Колос прийме СК Дніпро-1 у 22 турі Української Прем'єр-ліги.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.
Колос: Волинець, Кравченко, Гавриш, Петров, Новак, Золотов, Мілько, Богданов, Костишин, Чурко, Лисенко
Запасні: Кучерук, Чорноморець, Ром, Нгамба, Оріховський, Смирний, Антюх, Ільїн, Ісаєнко
Дніпро-1: Юрчук, Тейлор, Дуглас, Логінов, Дубінчак, Назаренко, Ігнатенко, Цуріков, Чуже, Когут, Хобленко
Запасні: Махарадзе, Сваток, Адамюк, Булеца, Батагов, Гонсалвез, Білл, Сафронов, Ярмолюк
Поєдинок розпочнеться о 19:30.