 Колос - Дніпро-1: стартові склади команд | Футбол | Champion.com.ua
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Лисенко та Костишин в основі Колоса на матч з Дніпро-1

Сьогодні 19:12 433 0
Поєдинок розпочнеться о 19:30
Лисенко та Костишин в основі Колоса на матч з Дніпро-1
#Колос, #Дніпро-1, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Колос прийме СК Дніпро-1 у 22 турі Української Прем'єр-ліги.

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.

Колос: Волинець, Кравченко, Гавриш, Петров, Новак, Золотов, Мілько, Богданов, Костишин, Чурко, Лисенко

Запасні: Кучерук, Чорноморець, Ром, Нгамба, Оріховський, Смирний, Антюх, Ільїн, Ісаєнко

Дніпро-1: Юрчук, Тейлор, Дуглас, Логінов, Дубінчак, Назаренко, Ігнатенко, Цуріков, Чуже, Когут, Хобленко

Запасні: Махарадзе, Сваток, Адамюк, Булеца, Батагов, Гонсалвез, Білл, Сафронов, Ярмолюк

Поєдинок розпочнеться о 19:30.

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