 Палкін: Як можна виграти матч, якщо ми по воротах не б'ємо | Футбол | Champion.com.ua
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Палкін: Як можна виграти матч, якщо ми по воротах не б'ємо

Сьогодні 14:30 399 0
Сергій Палкін прокоментував матч проти Шахтаря
Палкін: Як можна виграти матч, якщо ми по воротах не б'ємо
#Палкін, #Шахтар, #Динамо

Джерело - Футбол NEWS.

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін оцінив поразку у матчі з Динамо.

Про це розповів сам функціонер.

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"Як можна виграти матч, якщо ми по воротах не б'ємо? Ми грали погано, тут нема про що говорити. Аналізувати щось, власне, тут все зрозуміло.

Є, напевно, певні проблеми, якщо нам важко даються перемоги. Тому є проблеми, їх треба вирішувати. Будемо займатися цим найближчим часом - вирішувати проблеми, - сказав Палкін.

Раніше, Суркіс відреагував на перемогу над Шахтарем.

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