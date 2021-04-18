Палкін: Як можна виграти матч, якщо ми по воротах не б'ємо

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін оцінив поразку у матчі з Динамо.

Про це розповів сам функціонер.

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"Як можна виграти матч, якщо ми по воротах не б'ємо? Ми грали погано, тут нема про що говорити. Аналізувати щось, власне, тут все зрозуміло.

Є, напевно, певні проблеми, якщо нам важко даються перемоги. Тому є проблеми, їх треба вирішувати. Будемо займатися цим найближчим часом - вирішувати проблеми, - сказав Палкін.