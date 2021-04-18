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Буяльський вказав на реакцію Суркіса після тріумфу над Шахтарем

Сьогодні 14:16 1183 0
Буяльський вказав на реакцію Суркіса після тріумфу над Шахтарем
#Динамо, #Шахтар, #Суркіс

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.

Динамо заслужено перемогло Шахтар у матчі 22 туру УПЛ.

Про це розповів півзахисник киян Віталій Буяльський.

"Коли виводиш команду з капітанською пов’язкою на матч із Шахтарем – відповідальність, напевно, вдвічі більша. Я живу на базі в одному номері з Сидорчуком, і він підказував мені стосовно певних моментів, тому я почувався більш-менш комфортно.

Нам особливо не було куди поспішати. Попереду у нас чотири гри, тому час ішов на нашу користь. Супернику потрібно було долати нашу оборону, це їм не вдалося. Ми ж добре зіграли як у захисті, так і в нападі, у другому таймі мали моменти, але не вдалося забити. Добре, що й одного м’яча вистачило для перемоги.

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Щодо святкового настрою у роздягальні... Незалежно від кількості очок та турнірного становища, коли перемагаєш Шахтар – це вдвічі приємніше. Причому, незалежно від того, в рамках якого турніру відбувається матч, навіть якщо він неофіційний.

Президент особливо нічого не сказав – просто посміхався, кожному подякував й видно було, що він задоволений. Головний тренер подякував за те, що ми виконали на полі те, що він вимагав, на всі 100 відсотків", – розповів Буяльський.

Раніше, Суркіс відреагував на перемогу над Шахтарем.

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