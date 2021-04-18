Кривцов: Шахтар програв чемпіонат набагато раніше

Поразка Шахтаря від Динамо не стала для гірників ключовою у битві за титул в УПЛ.

Про це розповів захисник донецького клубу Сергій Кривцов.

"Прикро, але такі матчі трапляються. Динамо компактно зіграло в обороні. Думаю, їх нічия влаштовувала, але вийшло виграти. Напевно, ми не зараз чемпіонат програли, а набагато раніше.

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Багато було протягом сезону нічийних результатів, були поразки. Так що не ця гра стала ключовою", - вважає Кривцов.