Каштру: Підрахунки чемпіонату вже завершені

Динамо мінімально перемогло Шахтар у рамках 21 туру української Прем'єр-ліги.

Головний тренер "гірників" Луїш Каштру прокоментував поразку своєї команди.

"Нам потрібно було перемогти, але ми прекрасно розуміли, що Динамо буде глибоко закриватися в обороні. Для нас це була практично вирішальна гра, а для Динамо - просто ще один матч. Підрахунки чемпіонату вже завершені", - заявив коуч.

Актуально: Шахтар Донецьк - Динамо Київ 0:1. Огляд матчу

"Якщо говорити про пенальті, я його ще не бачив. Маркос каже, що практично не торкнувся, що я можу сказати ще. У жодному випадку не буду говорити про суддівство, пояснюючи цим нашу невдачу", - сказав Каштру.