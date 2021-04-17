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Каштру: Підрахунки чемпіонату вже завершені

Вчора 23:39 604 0
Пенальті не є причиної поразки Шахтаря
Каштру: Підрахунки чемпіонату вже завершені
#Каштру, #Шахтар, #Динамо, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Динамо мінімально перемогло Шахтар у рамках 21 туру української Прем'єр-ліги.

Головний тренер "гірників" Луїш Каштру прокоментував поразку своєї команди.

"Нам потрібно було перемогти, але ми прекрасно розуміли, що Динамо буде глибоко закриватися в обороні. Для нас це була практично вирішальна гра, а для Динамо - просто ще один матч. Підрахунки чемпіонату вже завершені", - заявив коуч.

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"Якщо говорити про пенальті, я його ще не бачив. Маркос каже, що практично не торкнувся, що я можу сказати ще. У жодному випадку не буду говорити про суддівство, пояснюючи цим нашу невдачу", - сказав Каштру.

Раніше Луческу прокоментував українське Класіко.

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