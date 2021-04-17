Джерело - Чемпіон.
Ворскла прийме Зорю у 22 турі Української Прем'єр-ліги.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.
Ворскла: Різник, Яворський, Чеснаков, Альюн, Пердута, Якубу, Скляр, Тілль, Пулін, Степанюк, Кулач
Запасні: Ткаченко, Сапай, Хрипчук, Луізао, Челядін, Ребенок, Кравчук
Зоря: Васіль, Хомченовський, Вернидуб, Іванісеня, Жуніор, Цвек, Кочергін, Назарина, Юрченко, Шахаб, Аллахяр
Запасні: Мацапура, Руфаті, Фаворов, Циганікс, Гринь, Казаков, Луньов, Алефрієнко, Гладкий
Поєдинок розпочнеться о 17:00.