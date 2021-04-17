Маркевич назвав тактику Динамо у матчі проти Шахтаря

Динамо намагатиметься зловити Шахтар на контратаках.

Про це розповів екстренер Дніпра Мирон Маркевич.

"Звичайно, для Шахтаря це останній шанс зачепитися за чемпіонство. Сім очок - це великий відрив, але в разі перемоги у Шахтаря ще залишаться шанси на перемогу в чемпіонаті. Тому напевно у них буде більше мотивації, ніж у Динамо. Але і кияни розуміють, що в разі не програшу шансів у Шахтаря не буде.

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Гра буде цікавою. Динамо протягом п'яти років, ще при Хацкевичу, вдало грало проти Шахтаря, в основному на контратаках. Думаю, така тактика і буде сьогодні. Шахтар буде домінувати, а Динамо постарається зловити суперника на контратаці", - розповів Маркевич.