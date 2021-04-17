Бакалов: Динамо не гратиме на нічию у матчі проти Шахтаря

Український тренер Юрій Бакалов оцінив майбутній матч 22 туру УПЛ Шахтар – Динамо.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Стан команд такий, що Шахтар відстає від киян на сім очок, а Динамо, навпаки, комфортно себе почуває, тому що підходить до класико в хорошому стані. Втім, "гірникам" нікого звинувачувати за такий відрив від динамівців, але в будь-якому випадку, якою б не була турнірна ситуація, Шахтар вийде на матч з Динамо з позамежною мотивацією. І нехай переможе найсильніший.

Актуально: Шахтар – Динамо: Де дивитися матч УПЛ

Яким би не був результат, на мій погляд, не бачу проблем, що динамівці не в змозі довести цей сезон до своєї перемоги. Безумовно, в разі того, якщо Шахтар візьме три очки, градус інтриги підвищиться, але в цілому локальний успіх в довгостроковій перспективі навряд чи принесе гірникам дивіденди.

Не думаю, що Динамо гратиме на нічию в цьому матчі. Як показує світова практика, коли приїжджаєш грати на нічию, отримуєш поразку. Головний козир Динамо - їх тренер Мірча Луческу. Він класно орієнтується в тактиці на такі матчі, аналізує і знає, як досягти результату", - сказав Бакалов.