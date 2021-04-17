Туре хоче тренувати Барселону після стажування в Олімпіку

Тренер донецького Олімпіка Яя Туре вказав на свої амбіції у футболі.

Про це розповів сам

"Незабаром я отримаю тренерську ліцензію. Барселона – те місце, де я хотів би спробувати свої сили. Не знаю, можливо, це буде Барса Б чи юнацька команда, але я точно хотів би попрацювати там.

Я знаю, що в Барселоні мене дуже люблять. Рішення покинути клуб у 2010 році далося мені дуже важко. У мене там було все: футбол, життя, клімат... Поруч зі мною були найкращі – Хаві та Іньєста. Ось чому я завжди хотів працювати в Барселоні", – розповів Туре.