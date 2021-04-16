Клуб Першої ліги переглядає колишнього нападника італійського клубу

Джерело - Чемпіон.
Молдавський нападник Лаур Кіцану зараз знаходиться на перегляді в Металісті-1925.
Про це повідомляє Moldfootball.com.
Відзначається, якщо 20-річний футболіст підійде тренерському штабу, то харківський клуб зможе підписати гравця тільки в міжсезоння, коли знову відкриється трансферне вікно.
Раніше Кіцану виступав в італійському Скандиччі із Серії D і португальському Марінєнсе з третього дивізіону. Також футболіст встиг уже пограти за молодіжну збірну Молдови (U21).
Нагадаємо, тернопільській Ниві зарахували технічну поразку за матч з Гірник-Спортом.