Клуб Першої ліги переглядає колишнього нападника італійського клубу

Кіцану встиг пограти за молодіжну збірну Молдови

Джерело - Чемпіон.

Молдавський нападник Лаур Кіцану зараз знаходиться на перегляді в Металісті-1925.

Про це повідомляє Moldfootball.com.

Відзначається, якщо 20-річний футболіст підійде тренерському штабу, то харківський клуб зможе підписати гравця тільки в міжсезоння, коли знову відкриється трансферне вікно.

Раніше Кіцану виступав в італійському Скандиччі із Серії D і португальському Марінєнсе з третього дивізіону. Також футболіст встиг уже пограти за молодіжну збірну Молдови (U21).

Нагадаємо, тернопільській Ниві зарахували технічну поразку за матч з Гірник-Спортом.