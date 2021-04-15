Андрущак і Бойченко зосередяться на виступах за клуби

Джерело - УАФ.

Півзахисниці Ія Андрущак і Ольга Бойченко завершили свої виступи за жіночу збірну України.

Про це розповіла головний тренер команди Наталя Зінченко.

"У збірної України вже позаду болісний період зміни поколінь. Як мені відомо, вирішили більше не виступати за національну команду лише Ія Андрущак і Ольга Бойченко", - сказала Зінченко.

34-річна Андрущак захищає кольори Житлобуд-2. У складі збірної України на її рахунку 1 гол в 37 матчах.

32-річна Бойченко виступає в складі Житлобуд-1. За національну збірну на її рахунку 12 забитих м'ячів в 43 іграх.

Нагадаємо, Україна не зуміла пробитися у фінальну частину чемпіонату Європи-2022. У плей-оф наша команда поступилася Північній Ірландії (1:2 вдома і 0:2 на виїзді).