Спалили автомобіль, з якого розстріляли футбольного агента

Вбивці Беззубова намагалися приховати докази

У футбольного агента Романа Беззубова нападники стріляли з автомобіля BMW X5, на якому були помічені російські номери.

Про це повідомляє Delfi.lt.

Нагадаємо у середу, 14 квітня, в столиці Латвії був застрелений футбольний агент Роман Беззубов.

На наступний день після того, що сталося машину виявили підпаленої в одному з парків Риги.

Очевидці викликали пожежників. Місцева пожежна служба повідомила, що пожежники о 1:28 отримали виклик на місце, де горів автомобіль.

Винні всі ще на свободі. Поліція розглядає різні версії, в тому числі і те, що це було замовне вбивство, пов'язане з професійною діяльністю Беззубова.