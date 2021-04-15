 Спалили автомобіль, з якого розстріляли футбольного агента | Футбол | Champion.com.ua
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Навколо спорту

Спалили автомобіль, з якого розстріляли футбольного агента

Сьогодні 22:09 374 0
Вбивці Беззубова намагалися приховати докази
Спалили автомобіль, з якого розстріляли футбольного агента
#Беззубов

Джерело - isport.ua.

У футбольного агента Романа Беззубова нападники стріляли з автомобіля BMW X5, на якому були помічені російські номери.

Про це повідомляє Delfi.lt.

Нагадаємо у середу, 14 квітня, в столиці Латвії був застрелений футбольний агент Роман Беззубов.

На наступний день після того, що сталося машину виявили підпаленої в одному з парків Риги.

Очевидці викликали пожежників. Місцева пожежна служба повідомила, що пожежники о 1:28 отримали виклик на місце, де горів автомобіль.

Винні всі ще на свободі. Поліція розглядає різні версії, в тому числі і те, що це було замовне вбивство, пов'язане з професійною діяльністю Беззубова.

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