Стало відомо, яку зарплату хоче Голанд у новому клубі

Джерело - sport.ua.
Норвезький форвард Ерлінг Голанд хоче заробляти не менше €35 мільйонів на рік.
Про це повідомляє Goal.com.
Каталонська Барселона і мадридський Реал як і раніше зацікавлені у підписанні 20-річного норвезького форварда дортмундської Боруссії Ерлінга Голанда.
Але перешкодою можуть стати фінансові запити футболіста. Стало відомо, що в своєму новому клубі Голанд має намір заробляти не менше €35 мільйонів на рік. Навіть для європейських футбольних гігантів така сума бачиться непідйомною.
При цьому Боруссія не збирається продавати Ерлінга в літнє трансферне вікно.
У поточному сезоні Голанд провів за Боруссію Дортмунд 35 матчів у всіх турнірах, де забив 33 м'ячі і віддав 10 результативних передач.
Контракт гравця з Боруссією розрахований до літа 2024 року. Орієнтовна вартість футболіста складає €110 мільйонів.
Нагадаємо, делегація Голанда проведе переговори з ТОП-клубами АПЛ.