Стало відомо, яку зарплату хоче Голанд у новому клубі

Нападником цікався іспанські гранди

Норвезький форвард Ерлінг Голанд хоче заробляти не менше €35 мільйонів на рік.

Про це повідомляє Goal.com.

Каталонська Барселона і мадридський Реал як і раніше зацікавлені у підписанні 20-річного норвезького форварда дортмундської Боруссії Ерлінга Голанда.

Але перешкодою можуть стати фінансові запити футболіста. Стало відомо, що в своєму новому клубі Голанд має намір заробляти не менше €35 мільйонів на рік. Навіть для європейських футбольних гігантів така сума бачиться непідйомною.

При цьому Боруссія не збирається продавати Ерлінга в літнє трансферне вікно.

У поточному сезоні Голанд провів за Боруссію Дортмунд 35 матчів у всіх турнірах, де забив 33 м'ячі і віддав 10 результативних передач.

Контракт гравця з Боруссією розрахований до літа 2024 року. Орієнтовна вартість футболіста складає €110 мільйонів.

Нагадаємо, делегація Голанда проведе переговори з ТОП-клубами АПЛ.