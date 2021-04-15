Суркіс очікує принципового матчу між Шахтарем та Динамо

Президент київського клубу Ігор Суркіс поділився очікуваннями від матчу проти Шахтаря.

Про це розповів сам функціонер.

"Буде звичайний матч між Динамо і Шахтарем. На цей матч нас налаштовувати не треба.

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У всі часи, хто б не тренував Динамо або Шахтар - це принциповий матч між двома найсильнішими українськими командами. Так що він буде принциповим як для Шахтаря, так і для нас", - розповів Суркіс.