Суркіс очікує принципового матчу між Шахтарем та Динамо

Джерело - footballua.tv.
Президент київського клубу Ігор Суркіс поділився очікуваннями від матчу проти Шахтаря.
Про це розповів сам функціонер.
"Буде звичайний матч між Динамо і Шахтарем. На цей матч нас налаштовувати не треба.
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У всі часи, хто б не тренував Динамо або Шахтар - це принциповий матч між двома найсильнішими українськими командами. Так що він буде принциповим як для Шахтаря, так і для нас", - розповів Суркіс.
Матч Шахтар - Динамо відбудеться в суботу, 17 квітня. Початок о 19:30.