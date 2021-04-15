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УЄФА назвав претендентів на звання найкращого гравця тижня у Лізі чемпіонів

Сьогодні 11:47 786 0
У список потрапили виключно представники клубів, які вийшли у півфінал.
УЄФА назвав претендентів на звання найкращого гравця тижня у Лізі чемпіонів
#УЄФА, #Неймар, #Каземіро

Джерело - Чемпіон.

Стали відомі номінанти на отримання звання найкращого футболіста тижня у Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє УЄФА.

За нагороду позмагаються Неймар (ПСЖ), Ілкай Гюндоган (Манчестер Сіті), Каземіро (Реал Мадрид) та Крістіан Пулішіч (Челсі), інформує офіційний сайт УЄФА.

Цікаво, що жоден із вказаних гравців не відзначився результативною дією в матчах-відповідях 1/4 фіналу, але їхні команди кваліфікувалися в півфінал.

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