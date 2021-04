Стали відомі номінанти на отримання звання найкращого футболіста тижня у Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє УЄФА.

За нагороду позмагаються Неймар (ПСЖ), Ілкай Гюндоган (Манчестер Сіті), Каземіро (Реал Мадрид) та Крістіан Пулішіч (Челсі), інформує офіційний сайт УЄФА.

Цікаво, що жоден із вказаних гравців не відзначився результативною дією в матчах-відповідях 1/4 фіналу, але їхні команди кваліфікувалися в півфінал.

🔝 Who gets your vote this week?



🌟 Neymar

🌟 Christian Pulišić

🌟 Casemiro

🌟 İlkay Gündoğan#UCLPOTW | @FTBSantander