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Клопп знайшов причину вильоту Ліверпуля з Ліги чемпіонів

Сьогодні 09:30 471 0
Юрген Клопп прокоментував виліт команди з Ліги чемпіонів.
Клопп знайшов причину вильоту Ліверпуля з Ліги чемпіонів
#Клопп, #Ліверпуль

Джерело - football24.ua.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп пояснив виліт команди з Ліги чемпіонів.

Про це розповів сам німецький спеціаліст.

 "Завжди потрібно використовувати ключові моменти. Ми програли битву не сьогодні, ми програли в Мадриді. Реалу було важко. Ми виступили добре, агресивно, створювали можливості.

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Поняття "якщо" і "коли" нікого не цікавлять. Ми не забили, а потім досвід Реала зіграв вирішальну роль. У нас явні проблеми з реалізацією цього року. Ми знаємо, що Мо Салах завершує такі моменти із заплющеними очима. Але не цього разу. Сьогодні все було абсолютно нормально, проте ми вилетіли.

Ми любимо це змагання, тому дуже важливо, щоб ми повернулися сюди. Тепер ми можемо сконцентруватися на Прем'єр-лізі і ми це зробимо. Зараз потрібно готуватися до Лідса", – розповів Клопп.

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