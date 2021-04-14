Зінченко вийде в стартовому складі Манчестер Сіті проти Боруссії

Українець проведе матч-відповідь Ліги чемпіонів з перших хвилин

Джерело - Чемпіон.

Визначилися стартові склади команд для поєдинку чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому зіграють дортмундська Боруссія і Манчестер Сіті.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

На старті матчу проти дортмундської команди Гвардіола випустить українця Олександра Зінченка.

10 квітня він зіграв повний матч проти Лідса (1:2) в АПЛ, граючи переважно хавбека.

Першу зустріч проти Боруссії 24-річний футболіст провів в запасі.

Боруссія Д: Хитц - Морей, Аканжі, Гуммельс, Геррейро - Беллінгем, Джан, Дауд - Кнауфф, Голанд, Ройс.

Запасні: Бюркі, Дрляча, Азар, Шульц, Брандт, Рейнір, Меньє, Піщек, Тіггес, Пасслак, Рейну, Рашлей.

Манчестер Сіті: Едерсон - Уокер, Стоунз, Діаш, Зінченко - Де Брейне, Родрі, Гюндоган - Марез, Сілва, Фоден.

Запасні: Штеффен, Траффорд, Аке, Стерлінг, Жезус, Емерік Ляпорт, Торрес, Менді, Фернандіньйо, Кансельє, Гарсія.

Матч Боруссія Д - Манчестер Сіті розпочнеться о 22:00 за київським часом. Перший поєдинок завершився перемогою містян - 2:1.