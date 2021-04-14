УЄФА може скасувати правило виїзного гола в овертаймах

У регламенті єврокубків можуть відбутися зміни

УЄФА планує найближчим часом внести зміни в правило виїзного голу для турнірів, які проводяться під егідою організації, включаючи Лігу чемпіонів і Лігу Європи.

Про це повідомляє The Telegraph.

Зараз правило виїзного голу діє як для основного часу двоматчевих протистоянь в єврокубках, так і для овертаймів. УЄФА хоче скасувати правило виїзного гола для тих випадків, коли матч переходить в овертайм.

При цьому повністю відмовлятися від правила виїзного гола УЄФА поки що не планує. Остаточне рішення прийме виконавча рада УЄФА.

Відзначимо, що правило виїзного голу в єврокубках діє вже 56 років. При цьому в деяких інших континентальних клубних турнірах, наприклад в американському Копа Лібертадорес, воно повністю відсутнє.

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