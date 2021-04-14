Клуб УПЛ шукає виконавчого директора за оголошенням

Джерело - Чемпіон.
Клуб УПЛ Інгулець зайнявся пошуками виконавчого директора, розмістивши оголошення про вакансію на своєму офіційному сайті і в соцмережах.
При цьому ні обов'язків, ні вимог до кандидата клуб не вказує.
"Футбольний клуб Інгулець оголошує про вакансію на посаду виконавчого директора клубу", - йдеться на сайті клубу.
Раніше клуб Першої ліги Кремінь аналогічним чином шукав тренера і форварда, запропонувавши кандидатам надсилати резюме на електронну пошту.
Нагадаємо, Зоря без проблем перемогла Інгулець у 21 турі УПЛ.