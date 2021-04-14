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Клуб УПЛ шукає виконавчого директора за оголошенням

Сьогодні 20:54 240 0
Ні обов'язків, ні вимог до кандидата клуб не вказує
Клуб УПЛ шукає виконавчого директора за оголошенням
#УПЛ, #Інгулець

Джерело - Чемпіон.

Клуб УПЛ Інгулець зайнявся пошуками виконавчого директора, розмістивши оголошення про вакансію на своєму офіційному сайті і в соцмережах.

При цьому ні обов'язків, ні вимог до кандидата клуб не вказує.

"Футбольний клуб Інгулець оголошує про вакансію на посаду виконавчого директора клубу", - йдеться на сайті клубу.

Раніше клуб Першої ліги Кремінь аналогічним чином шукав тренера і форварда, запропонувавши кандидатам надсилати резюме на електронну пошту.

Нагадаємо, Зоря без проблем перемогла Інгулець у 21 турі УПЛ.

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