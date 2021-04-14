 Денисов: Луческу спровокував для Динамо вибух на макаронній фабриці | Футбол | Champion.com.ua
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Денисов: Луческу спровокував для Динамо вибух на макаронній фабриці

Сьогодні 18:40 757 0
Журналіст згадав, як румунський тренер, працюючи в Шахтарі, зробив провокаційний вкид
Денисов: Луческу спровокував для Динамо вибух на макаронній фабриці
#Шахтар, #Динамо

Джерело - ТК Футбол.

Мірча Луческу, перебуваючи на посаді наставника шахтаря, перед матчем з Динамо робив  провокаційні вкидання.

Про це заявив директор телеканалів Футбол 1/2/3 Олександр Денисов.

"Ми знаємо, що Луческу вміє робити провокаційні вкидання. Це ще з часів Шахтаря. Саме він колись, програвши чемпіонат Динамо, сказав: "А ви жодної очної зустрічі не виграли". Це був вибух на макаронній фабриці", - сказав Денисов.

Матч Шахтар - Динамо відбудеться у суботу, 17 квітня. Початок о 19:30 за Києвом.

Нагадаємо, Шахтар готується до битви з Динамо без двох гравців.

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