26 українських футболістів отримали довічну дискваліфікацію за виступи за команди з "ЛНР" і "ДНР"

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ розглянув справу щодо виступів громадян України, які зареєстровані в Інформаційно-аналітичній базі УАФ, у складі збірних команд так званих "ЛНР" та "ДНР".

Про це повідомляє УАФ.

Дев'ятеро українців у складі збірної так званої "ДНР" брали участь у товариському матчі проти збірної так званої "Республіки Абхазія" 25 вересня 2020 року на стадіоні Динамо в м. Сухумі, Грузія. Ще сімнадцятеро захищали кольори команди Схід-вугілля з так званої "ЛНР" на турнірі "Ліга братських народів", який відбувався 8-12 грудня 2020 року також в Сухумі.

За дії та поведінку, яка шкодить репутації футболу та УАФ, КДК УАФ заборонив Гарненку С. А, Федотову Є. О., Пархоменку А. О., Охмату Є. І., Томазову С. С., Махну Я. М., Лагоді А. О., Бессалову А. Л., Фролову В. В., Асьмаєву С. В., Бєлавіну М. Є., Жарому С. С., Ткачєву А. С., Рябчинському В. С., Варваніну О. О., Майбороді О. О., Коновалову Р. В., Яковленку О. В., Єрьоміну О. В., Циндрику С. О., Рудницькому І. В., Бєбєніну В. М., Дризі С. С., Наумову Є. С., Захарову М. О. та Зубахіну І. О. здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом (адміністративну, спортивну тощо), довічно.