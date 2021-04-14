Луческу виділив позитив у хейті від уболівальників Динамо

Джерело - football24.ua.
Головний тренер Динамо Мірча Луческу вказав на свої нинішні відносини з уболівальниками київського клубу.
Про це розповів сам румунський спеціаліст.
"На початку сезону певні уболівальники Динамо не хотіли мене бачити у клубі? Вони продовжують боротися навіть сьогодні.
Так навіть краще, адже вони привертають увагу всього футболу. Є група фанатів, яка не підтримує команду, незважаючи на те, що ми перші в таблиці", – розповів Луческу..
Відзначимо, що певна частина активних фанів "біло-синіх" не підтримали призначення румунського фахівця на посаду наставника київського клубу через його минулу роботу у Шахтарі.
Раніше, ультрас Динамо влаштували акцію протесту проти Луческу.