Луческу виділив позитив у хейті від уболівальників Динамо

Головний тренер Динамо Мірча Луческу вказав на свої нинішні відносини з уболівальниками київського клубу.

Про це розповів сам румунський спеціаліст.

"На початку сезону певні уболівальники Динамо не хотіли мене бачити у клубі? Вони продовжують боротися навіть сьогодні.

Так навіть краще, адже вони привертають увагу всього футболу. Є група фанатів, яка не підтримує команду, незважаючи на те, що ми перші в таблиці", – розповів Луческу..