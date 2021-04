ПСЖ встановив унікальне досягнення у Лізі чемпіонів

У матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів ПСЖ поступився Баварії (0:1), проте це не завадило парижанам вийти в півфінал турніру.

Про це повідомляє Opta Joe,

Це дозволило чемпіону Франції встановити унікальне досягнення - вперше в історії Ліги чемпіонів команда, яка зазнала поразки у фіналі торішнього розіграшу турніру, в наступному сезоні вибила чинного чемпіона.

Нагадаємо, у фінальному матчі Ліги чемпіонів сезону-2019/20 ПСЖ поступився Баварії з рахунком 0:1.

1 - PSG's elimination of Bayern Munich tonight is the first instance in Champions League history of the previous season's losing finalists eliminating the holders in the knockout stages. Revenge. pic.twitter.com/Q5rc6oQLtu