 Тухель назвав бажаного суперника Челсі у півфіналі Ліги чемпіонів | Футбол | Champion.com.ua
ПСЖ програв Баварії, але вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:53 1194
Ліверпуль - Реал: онлайн-трансляція
Сьогодні 11:51 4156
Ліга чемпіонів входить у завершальну стадію: розклад чвертьфінальних матчів турніру
Сьогодні 08:58 4866
Визначилися перші півфіналісти Ліги чемпіонів
Сьогодні 02:20 815
Бокс від Усика та WePlay Esports: у Києві пройшли 8 рейтингових поєдинків
Сьогодні 02:20 1115
Челсі вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:57 811
ПСЖ - Баварія 0:1. Як це було
Вчора 23:52 9739
Збірна України не пройшла Північну Ірландію у плей-оф кваліфікації Євро-2022
Вчора 23:39 1160
Повернення Ярмоленка в Динамо не розглядається
Вчора 21:39 889 1
Денисов: У Кобіна волосся дибки на голові від того, що відбувається у Минаї
Вчора 18:24 2793
Блоги
Володимир Кличко - Коррі Сандерс: бій в якому знищили українського чемпіона
Володимир Кличко - Коррі Сандерс: бій в якому знищили українського чемпіона Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:32 6947
Кубок Біллі Джин Кінг: як збірна України готується до матчу з Японією
Кубок Біллі Джин Кінг: як збірна України готується до матчу з Японією Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:12 102
Дівчина дня. Найгарячіша легкоатлетка світу з фантастичною фігурою - Варвара Назарова
Дівчина дня. Найгарячіша легкоатлетка світу з фантастичною фігурою - Варвара Назарова Андрій Твердохліб
Сьогодні 08:59 5476
105 триочкових влучань поспіль від Стефена Каррі
105 триочкових влучань поспіль від Стефена Каррі Андрій Твердохліб
Сьогодні 02:50 478
Відео дня. Гол Порту в ворота Челсі - справжній шедевр
Відео дня. Гол Порту в ворота Челсі - справжній шедевр Андрій Твердохліб
Сьогодні 02:31 2638
Билися усі! В Іспанії матч перервали через масову бійку футболістів і фанатів
Билися усі! В Іспанії матч перервали через масову бійку футболістів і фанатів Valeriy Ruchka
12.04.2021 18:39 1600
У Колумбії команда змогла виставити на матч лише сім гравців
У Колумбії команда змогла виставити на матч лише сім гравців Valeriy Ruchka
12.04.2021 17:37 780
Маріуполь повністю контролюється Шахтарем. Про підсумки 21 туру УПЛ від ТаТоТаке
Маріуполь повністю контролюється Шахтарем. Про підсумки 21 туру УПЛ від ТаТоТаке Valeriy Ruchka
12.04.2021 17:24 335
ТОП-5 українських бадмінтоністів незалежної України
ТОП-5 українських бадмінтоністів незалежної України Андрій Твердохліб
12.04.2021 12:31 1137
8-річний хлопчик встановив унікальний світовий рекорд у скелелазінні
8-річний хлопчик встановив унікальний світовий рекорд у скелелазінні Valeriy Ruchka
12.04.2021 11:29 811
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
11:58 Футбол Тухель назвав бажаного суперника Челсі у півфіналі Ліги чемпіонів 183
11:51 Футбол Ліверпуль - Реал: онлайн-трансляція 4156
11:47 Футбол Луческу відреагував на своє майбутнє у Динамо 197
11:32 Блог Володимир Кличко - Коррі Сандерс: бій в якому знищили українського чемпіона 6959
11:27 Футбол Шабанов: Сезон завершено 639
11:15 Футбол Барселона визначилась із сумою трансферу за Неймара 648
11:12 Блог Кубок Біллі Джин Кінг: як збірна України готується до матчу з Японією 106
10:58 Футбол Почеттіно: Гравці ПСЖ заслуговують величезної похвали 243
10:48 Футбол Тренер Порту: Ми провели фантастичну гру 388
10:27 Футбол Фонсека визначився зі своїм майбутнім у Ромі 1488
10:14 Футбол Неймар: Ми вибили чемпіона Європи 369
10:00 Футбол Ліверпуль - Реал: Де дивитися матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 3640
09:55 Футбол Челсі - Порту 0:1. Огляд матчу 588
09:45 Хокей Вашингтон розгромив Філадельфію, перемоги Бостона та Рейнджерс. Результати матчів НХЛ 461
09:30 Футбол Флік пояснив виліт Баварії з Ліги чемпіонів 855
09:14 Баскетбол Лейкерс обіграли Шарлотт, перемоги Брукліна та Бостона. Результати матчів НБА 491
08:59 Блог Дівчина дня. Найгарячіша легкоатлетка світу з фантастичною фігурою - Варвара Назарова 5484
08:58 Футбол Ліга чемпіонів входить у завершальну стадію: розклад чвертьфінальних матчів турніру 4866
08:57 Футбол ПСЖ - Баварія 0:1. Огляд матчу 578
08:41 Футбол Боруссія Дортмунд прийме Манчестер Сіті, Ліверпуль зіграє з Реалом у чвертьфіналі Ліги чемпіонів 298
08:28 Баскетбол Оклахома з Михайлюком поступилася лідеру чемпіонату НБА 595
08:11 Футбол Визначено найкращого гравця матчу ПСЖ - Баварія 1304
08:00 Беттінг Прогноз на матч Ліверпуль – Реал Мадрид: 14 квітня 2021 659
07:57 Футбол Боруссія Д - Манчестер Сіті: Де дивитися матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 2855
07:00 Беттінг Прогноз на матч Борусія Дортмунд – Манчестер Сіті: 14 квітня 2021 896

Тухель назвав бажаного суперника Челсі у півфіналі Ліги чемпіонів

Сьогодні 11:58 183 0
Томас Тухель прокоментував прохід у півфінал Ліги чемпіонів
Тухель назвав бажаного суперника Челсі у півфіналі Ліги чемпіонів
#Челсі, #Тухель

Джерело - uefa.com.

Головний тренер Челсі Томас Тухель не хоче зустрічатися у півфіналі Ліги чемпіонів з представником АПЛ.

Про це розповів сам німецький спеціаліст.

"Вийшла важка гра. Можливо, це була не найкраща гра для перегляду по телебаченню, але з лінії поля вона виглядала, як дуже напружена, дуже швидка. Було вкрай складно діяти проти Порту і протидіяти їхньому тиску.

Актуально: Челсі - Порту 0:1. Огляд матчу

Ми захищалися дуже добре, ми заслужили "сухий" матч, у нас були хороші моменти, але ми не забили гол. В цілому, ми заслужили обіграти Порту за підсумками 180 хвилин.

Я не висловлюю побажань, але в цілому мені б хотілося не грати в Лізі чемпіонів з командами зі своєї ліги. До гри суперників ще є час. Я буду її дивитися, і мені приємно буде це робити в статусі півфіналіста. У цій парі все можливе, Ліверпуль вдома дуже сильний. Ну а ми приймемо того суперника, який буде", – сказав Тухель.

Відзначимо, що суперником Челсі стане переможець пари Реал – Ліверпуль.

Коментарі ()
Произошла ошибка