Почеттіно: Гравці ПСЖ заслуговують величезної похвали

ПСЖ зіграв складний матч проти Баварії у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

Про це розповів головний тренер ПСЖ Маурісіо Почеттіно.

"Ми були дуже зосереджені. Це був дійсно складний матч, і я щасливий, а гравці заслуговують величезної похвали. Вихід в півфінал - це приголомшливий момент для нас.

Коли ти знаходишся за бічною лінією, складно насолоджуватися грою, але я намагаюся. З боку здається, що я спокійний, але всередині я напружений. Це той адреналін, який все люблять, і сьогодні ми побачили фантастичний матч.

Я нудьгував по цьому адреналіну, коли був удома без роботи. Звичайно, я нервував, тому що це найпрестижніше клубне змагання. І тепер я щасливий за гравців, за персонал клубу та за спортивного директора Леонардо. Приємно розділити цей момент з ними.

Під час матчу ми багато працювали над нашим позиціюванням, покращували ситуацію, особливо на флангах. Цього разу ми не дозволили суперникові вриватися на великих швидкостях. Шкода, що ми не забили, але ми все одно щасливі", - відзначив Почеттіно.