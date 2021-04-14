 Почеттіно: Гравці ПСЖ заслуговують величезної похвали | Футбол | Champion.com.ua
ПСЖ програв Баварії, але вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:53 1194
Ліверпуль - Реал: онлайн-трансляція
Сьогодні 11:51 4154
Ліга чемпіонів входить у завершальну стадію: розклад чвертьфінальних матчів турніру
Сьогодні 08:58 4866
Визначилися перші півфіналісти Ліги чемпіонів
Сьогодні 02:20 815
Бокс від Усика та WePlay Esports: у Києві пройшли 8 рейтингових поєдинків
Сьогодні 02:20 1115
Челсі вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:57 811
ПСЖ - Баварія 0:1. Як це було
Вчора 23:52 9739
Збірна України не пройшла Північну Ірландію у плей-оф кваліфікації Євро-2022
Вчора 23:39 1158
Повернення Ярмоленка в Динамо не розглядається
Вчора 21:39 888 1
Денисов: У Кобіна волосся дибки на голові від того, що відбувається у Минаї
Вчора 18:24 2792
Блоги
Володимир Кличко - Коррі Сандерс: бій в якому знищили українського чемпіона
Володимир Кличко - Коррі Сандерс: бій в якому знищили українського чемпіона Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:32 6947
Кубок Біллі Джин Кінг: як збірна України готується до матчу з Японією
Кубок Біллі Джин Кінг: як збірна України готується до матчу з Японією Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:12 102
Дівчина дня. Найгарячіша легкоатлетка світу з фантастичною фігурою - Варвара Назарова
Дівчина дня. Найгарячіша легкоатлетка світу з фантастичною фігурою - Варвара Назарова Андрій Твердохліб
Сьогодні 08:59 5476
105 триочкових влучань поспіль від Стефена Каррі
105 триочкових влучань поспіль від Стефена Каррі Андрій Твердохліб
Сьогодні 02:50 478
Відео дня. Гол Порту в ворота Челсі - справжній шедевр
Відео дня. Гол Порту в ворота Челсі - справжній шедевр Андрій Твердохліб
Сьогодні 02:31 2638
Билися усі! В Іспанії матч перервали через масову бійку футболістів і фанатів
Билися усі! В Іспанії матч перервали через масову бійку футболістів і фанатів Valeriy Ruchka
12.04.2021 18:39 1600
У Колумбії команда змогла виставити на матч лише сім гравців
У Колумбії команда змогла виставити на матч лише сім гравців Valeriy Ruchka
12.04.2021 17:37 780
Маріуполь повністю контролюється Шахтарем. Про підсумки 21 туру УПЛ від ТаТоТаке
Маріуполь повністю контролюється Шахтарем. Про підсумки 21 туру УПЛ від ТаТоТаке Valeriy Ruchka
12.04.2021 17:24 335
ТОП-5 українських бадмінтоністів незалежної України
ТОП-5 українських бадмінтоністів незалежної України Андрій Твердохліб
12.04.2021 12:31 1137
8-річний хлопчик встановив унікальний світовий рекорд у скелелазінні
8-річний хлопчик встановив унікальний світовий рекорд у скелелазінні Valeriy Ruchka
12.04.2021 11:29 811
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
11:58 Футбол Тухель назвав бажаного суперника Челсі у півфіналі Ліги чемпіонів 171
11:51 Футбол Ліверпуль - Реал: онлайн-трансляція 4154
11:47 Футбол Луческу відреагував на своє майбутнє у Динамо 191
11:32 Блог Володимир Кличко - Коррі Сандерс: бій в якому знищили українського чемпіона 6959
11:27 Футбол Шабанов: Сезон завершено 637
11:15 Футбол Барселона визначилась із сумою трансферу за Неймара 646
11:12 Блог Кубок Біллі Джин Кінг: як збірна України готується до матчу з Японією 105
10:58 Футбол Почеттіно: Гравці ПСЖ заслуговують величезної похвали 243
10:48 Футбол Тренер Порту: Ми провели фантастичну гру 388
10:27 Футбол Фонсека визначився зі своїм майбутнім у Ромі 1487
10:14 Футбол Неймар: Ми вибили чемпіона Європи 368
10:00 Футбол Ліверпуль - Реал: Де дивитися матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 3640
09:55 Футбол Челсі - Порту 0:1. Огляд матчу 587
09:45 Хокей Вашингтон розгромив Філадельфію, перемоги Бостона та Рейнджерс. Результати матчів НХЛ 461
09:30 Футбол Флік пояснив виліт Баварії з Ліги чемпіонів 855
09:14 Баскетбол Лейкерс обіграли Шарлотт, перемоги Брукліна та Бостона. Результати матчів НБА 491
08:59 Блог Дівчина дня. Найгарячіша легкоатлетка світу з фантастичною фігурою - Варвара Назарова 5483
08:58 Футбол Ліга чемпіонів входить у завершальну стадію: розклад чвертьфінальних матчів турніру 4866
08:57 Футбол ПСЖ - Баварія 0:1. Огляд матчу 578
08:41 Футбол Боруссія Дортмунд прийме Манчестер Сіті, Ліверпуль зіграє з Реалом у чвертьфіналі Ліги чемпіонів 298
08:28 Баскетбол Оклахома з Михайлюком поступилася лідеру чемпіонату НБА 595
08:11 Футбол Визначено найкращого гравця матчу ПСЖ - Баварія 1304
08:00 Беттінг Прогноз на матч Ліверпуль – Реал Мадрид: 14 квітня 2021 659
07:57 Футбол Боруссія Д - Манчестер Сіті: Де дивитися матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 2855
07:00 Беттінг Прогноз на матч Борусія Дортмунд – Манчестер Сіті: 14 квітня 2021 896

Почеттіно: Гравці ПСЖ заслуговують величезної похвали

Сьогодні 10:58 243 0
Маурісіо Почеттіно прокоментував матч проти Баварії
Почеттіно: Гравці ПСЖ заслуговують величезної похвали
#ПСЖ, #Баварія

Джерело - uefa.com.

ПСЖ зіграв складний матч проти Баварії у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

Про це розповів головний тренер ПСЖ Маурісіо Почеттіно.

"Ми були дуже зосереджені. Це був дійсно складний матч, і я щасливий, а гравці заслуговують величезної похвали. Вихід в півфінал - це приголомшливий момент для нас.

Коли ти знаходишся за бічною лінією, складно насолоджуватися грою, але я намагаюся. З боку здається, що я спокійний, але всередині я напружений. Це той адреналін, який все люблять, і сьогодні ми побачили фантастичний матч.

Я нудьгував по цьому адреналіну, коли був удома без роботи. Звичайно, я нервував, тому що це найпрестижніше клубне змагання. І тепер я щасливий за гравців, за персонал клубу та за спортивного директора Леонардо. Приємно розділити цей момент з ними.

Під час матчу ми багато працювали над нашим позиціюванням, покращували ситуацію, особливо на флангах. Цього разу ми не дозволили суперникові вриватися на великих швидкостях. Шкода, що ми не забили, але ми все одно щасливі", - відзначив Почеттіно.

Раніше, Флік пояснив виліт Баварії з Ліги чемпіонів.

Коментарі ()
Произошла ошибка