Визначено найкращого гравця матчу ПСЖ - Баварія

Неймар названий найкращим гравцем матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів ПСЖ – Баварія.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

"Усі небезпечні моменти у ПСЖ виникали завдяки його індивідуальній майстерності. Особливо він був небезпечний, залишаючись сам на сам з суперниками. Винятковий талант", - розповів технічний спостерігач УЄФА Патрік Вієра.