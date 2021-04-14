Визначено найкращого гравця матчу ПСЖ - Баварія

Джерело - uefa.com.
Неймар названий найкращим гравцем матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів ПСЖ – Баварія.
Про це повідомляє пресслужба УЄФА.
"Усі небезпечні моменти у ПСЖ виникали завдяки його індивідуальній майстерності. Особливо він був небезпечний, залишаючись сам на сам з суперниками. Винятковий талант", - розповів технічний спостерігач УЄФА Патрік Вієра.
У наступній стадії турніру парижани зіграють з переможцем пари Манчестер Сіті - Боруссія Дортмунд.
Нагадаємо, ПСЖ програв Баварії, але вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів.