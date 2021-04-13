Для киян це занадто дороге задоволення

Колишній вінгер Динамо Андрій Ярмоленко найближчим часом не буде повертатися до київської команди.

Про це повідомляє телеграм-канал Динамо Київ Inside.

"Повернення Ярмоленка в Динамо не розглядається жодним чином. І на це є мільйон і одна причина. Та сама. Головна. Фінансова. Якщо Шевченко повертався в жирні грошові часи, і Суркіс зміг запропонувати йому гроші, що не набагато поступаються лондонським, то будь-який з вас в здоровому глузді навряд чи погодитися з перепадом річної зарплати від 7,5 млн £ до умовного мільйона. Ярмоленко з Шаблієм ще з минулої осені опрацьовували турецькі і китайські варіанти, одночасно намагаючись намацати контакти з MLS. Повернення Андрія до рідного клубу доведеться чекати вже після закінчення кар'єри. Їдучи в Дортмунд, на прощальному мінібанкеті він жартівливо/серйозно повідав про бажання повернутися сюди спортивним директором", - сказано в повідомленні.

У нинішньому сезоні Ярмоленко не є важливим гравцем для Вест Гема, а також мав проблеми, пов'язані з травмами. На рахунку вінгера всього 14 матчів в АПЛ, з яких він тільки один починав у стартовому складі, а похвалитися може лише однією гольовою передачею.

Контракт Ярмоленка з Вест Гемом розрахований до літа 2022 року, причому українець є найбільш високооплачуваним футболістом команди, а тому боси "молотобійців", як уже повідомлялося раніше, будуть не проти продати українця цього літа.

За оцінками Transfermarkt вартість Ярмоленка зараз становить 5 мільйонів євро.