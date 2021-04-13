Наставник Аталанти може пропустити фінал Кубку Італії з Ювентусом

Гасперіні потрапив в скандал через сварку з допінг-офіцером

Головного тренера Аталанти Джан П'єро Гасперіні можуть відсторонити від футбольної діяльності на 20 днів.

Про це повідомляє ANSA.

Фахівець на початку лютого посварився з допінгових інспектором Пьерфіліппо Лавіані, що влаштували несподівану перевірку на базі Аталанти.

Гасперіні образив Лавіані і перервав тестування одного з футболістів команди, відправивши того тренуватися. Поведінка фахівця спонукало футбольна влада пред'явити йому звинувачення в порушенні антидопінгових правил.

Слухання у справі відбудеться 10 травня, йому загрожує 20 днів дискваліфікації. Якщо Гасперіні буде відсторонений, то він пропустить фінал Кубка Італії проти Ювентуса, який має відбутися 19 травня.

Гасперіні очолив Аталанту в 2016 році. У поточному сезоні клуб дійшов до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, де поступився Реалу. У Серії А команда займає четверту сходинку, набравши 61 очко.

Нагадаємо, два асисти Маліновського допомогли Аталанті перемогти Фіорентину в 30 турі Серії А.