Наставник Аталанти може пропустити фінал Кубку Італії з Ювентусом

Джерело - iSport.ua.
Головного тренера Аталанти Джан П'єро Гасперіні можуть відсторонити від футбольної діяльності на 20 днів.
Про це повідомляє ANSA.
Фахівець на початку лютого посварився з допінгових інспектором Пьерфіліппо Лавіані, що влаштували несподівану перевірку на базі Аталанти.
Гасперіні образив Лавіані і перервав тестування одного з футболістів команди, відправивши того тренуватися. Поведінка фахівця спонукало футбольна влада пред'явити йому звинувачення в порушенні антидопінгових правил.
Слухання у справі відбудеться 10 травня, йому загрожує 20 днів дискваліфікації. Якщо Гасперіні буде відсторонений, то він пропустить фінал Кубка Італії проти Ювентуса, який має відбутися 19 травня.
Гасперіні очолив Аталанту в 2016 році. У поточному сезоні клуб дійшов до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, де поступився Реалу. У Серії А команда займає четверту сходинку, набравши 61 очко.
Нагадаємо, два асисти Маліновського допомогли Аталанті перемогти Фіорентину в 30 турі Серії А.