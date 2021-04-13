Матч Шахтар – Динамо транслюватимуть за межами України

Матч відбудеться в суботу, 17 квітня

У глядачів буде можливість подивитися центральний матч 22-го туру чемпіонату України між Шахтарем і Динамо за межами України.

Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.

У прямому ефірі матч Шахтар - Динамо покаже офіційний клубний сайт "гірників" по ​​системі "pay-per-view". Поєдинок відбудеться в суботу, 17 квітня.

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Перегляд буде доступний у всіх країнах світу, крім України, Сербії, Словенії, Чорногорії, Ізраїлю, Хорватії, Боснії та Герцеговини, Північної Македонії, Косово, Чехії, Словаччини та Білорусі.

Подивитися гру Шахтар - Динамо на сайті "гірників" можна буде за три долари. Також буде доступний вибір коментатора на українській, англійській або португальській мові.