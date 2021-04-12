Леоненко: Чекаю перемоги Динамо над Шахтарем, а то знову будуть розмови

Джерело - ТК Футбол.
У матчі з донецьким Шахтарем київському Динамо не вистачатиме капітана Сергія Сидорчука.
Про це заявив колишній форвард збірної України Віктор Леоненко.
"Навіть якщо Шахтар виграє, все одно треба десь Динамо очки втрачати. А я чекаю якості і перемоги Динамо, тому що якщо вони знову програють, то знову будуть розмови, мовляв, а як ви так виграли чемпіонат, програвши два рази 0:3?
Ми забуваємо, що не буде Сидорчука. Про всяк випадок, це капітан. Тим більше зараз він забирає, починає атаку, ще й закінчує її", - сказав Леоненко.
Зустріч відбудеться 17 квітня, початок о 19:30.
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