Леоненко: Чекаю перемоги Динамо над Шахтарем, а то знову будуть розмови

У матчі з донецьким Шахтарем київському Динамо не вистачатиме капітана Сергія Сидорчука.

Про це заявив колишній форвард збірної України Віктор Леоненко.

"Навіть якщо Шахтар виграє, все одно треба десь Динамо очки втрачати. А я чекаю якості і перемоги Динамо, тому що якщо вони знову програють, то знову будуть розмови, мовляв, а як ви так виграли чемпіонат, програвши два рази 0:3?

Ми забуваємо, що не буде Сидорчука. Про всяк випадок, це капітан. Тим більше зараз він забирає, починає атаку, ще й закінчує її", - сказав Леоненко.