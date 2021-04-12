Баварія прибула на матч з ПСЖ без Левандовського

Джерело - Чемпіон.
Баварія прибула на матч-відповідь чвертьфіналу Ліги чемпіонів з ПСЖ без Роберта Левандовського.
Про це повідомляє пресслужба мюнхенського клубу.
У першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів Баварія на своєму полі програла ПСЖ 2:3.
Була невелика ймовірність того, що провідний форвард мюнхенців Роберт Левандовський відновиться після травми до матчу-відповіді, однак німецька команда прибула в Париж без свого лідера.
Матч відбудеться у вівторок, початок о 22:00.
Раніше, Баварія бажає підписати лідера Ренна.