Баварія прибула на матч з ПСЖ без Левандовського

Мюнхенці спробують відігратися без ТОП-форварда

Джерело - Чемпіон.

Баварія прибула на матч-відповідь чвертьфіналу Ліги чемпіонів з ПСЖ без Роберта Левандовського.

Про це повідомляє пресслужба мюнхенського клубу.

У першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів Баварія на своєму полі програла ПСЖ 2:3.

Була невелика ймовірність того, що провідний форвард мюнхенців Роберт Левандовський відновиться після травми до матчу-відповіді, однак німецька команда прибула в Париж без свого лідера.

Матч відбудеться у вівторок, початок о 22:00.

Раніше, Баварія бажає підписати лідера Ренна.