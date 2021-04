Камавінга у цьому році залишить Ренн

18-річний півзахисник збірної Франції Едуарду Камавінга відмовився підписувати новий контракт з Ренном до 2025 року.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Чинний контракт футболіста діє до 2022 року.

Confirmed! Eduardo #Camavinga will leave #Rennes in summer. His contract expires in 2022 and the young midfielder has rejected a bid to extend his contract until 2025. #RealMadrid, #Liverpool, #Chelsea, #ManchesterUnited and #PSG are looking him. The race is open... #transfers https://t.co/B3xYVRgWWG