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Камавінга у цьому році залишить Ренн

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Чинний контракт футболіста діє до 2022 року
Камавінга у цьому році залишить Ренн
#Камавінга, #Ренн

Джерело - Чемпіон.

18-річний півзахисник збірної Франції Едуарду Камавінга відмовився підписувати новий контракт з Ренном до 2025 року. 

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Чинний контракт футболіста діє до 2022 року. 

Мадридський Реал, Ліверпуль, Челсі, Манчестер Юнайтед, ПСЖ та Баварія проявляють інтерес до гравця.

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