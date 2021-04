Реал вперше за 43 роки виграв Барселону 3 матчі поспіль

Мадридський Реал у 30 турі Ла-Ліги вдома обіграв каталонську Барселону.

"Галактікос" виграв третє Ель-Класіко поспіль у всіх турнірах.

Останній раз подібне траплялося в 1977-1978 роках.

◉ Real Madrid 2-0 Barcelona

◉ Barcelona 1-3 Real Madrid

◉ Real Madrid 2-1 Barcelona



