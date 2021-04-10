Миколенко: Перед матчем з Дніпром-1 не думали про Шахтар

Захисник Динамо Віталій Миколенко оцінив перемогу над Дніпром-1 у 21 турі УПЛ.

Про це розповів сам футболіст.

"Емоції, звичайно, позитивні. Те, що вдалося забити, трохи зняло напругу. Потім у суперника була червона картка і до кінця матчу стало легше.

Можливо, у першому таймі команда суперника трохи свіжіша та через це встигала перебудовуватися. А в другому нам уже легше розкривати оборону, і завдяки цьому вдається забивати більше м'ячів.

Перед матчем із Дніпром-1 ми не думали про гру з Шахтарем. Дніпро-1 - дуже сильна команда, особливо цього року. В осінній частині сезону їм трохи не щастило, а у весняній вони йшли без поразок. Так що ми дивилися тільки на Дніпро-1. Думаю, завтра вже будемо готуватися до Шахтаря, а сьогодні ще трохи порадіємо", - розповів Миколенко.