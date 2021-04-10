 Миколенко: Перед матчем з Дніпром-1 не думали про Шахтар | Футбол | Champion.com.ua
Реал переміг Барселону та очолив Ла-Лігу
Вчора 23:53 120
Реал Мадрид - Барселона 2:1. Як це було
Вчора 23:52 8046
Десна розгромила Олександрію у 21 турі УПЛ
Вчора 21:20 2546 1
Сидорчук забив шикарний гол у ворота Дніпро-1
Вчора 19:48 1201
Чумак виграв золото чемпіонату Європи у Москві
Вчора 19:41 731
Динамо розібралося з Дніпро-1 у 21 турі УПЛ
Вчора 18:53 755
Шахтар розгромив Маріуполь у 21 турі УПЛ
Вчора 15:48 4861 2
Відео дня. Аргентинський захисник забив феноменальний гол бісіклетою
Вчора 13:34 917
Лень став найрезультативнішим українцем в історії НБА
Вчора 09:06 1303
Збірна України поступилась Північній Ірландії у плей-оф кваліфікації на Євро-2022
09.04.2021 20:53 1908 1
Блоги
Ірина Морозюк змушена була видалити вульгарне відео з Instagram через цькування
Ірина Морозюк змушена була видалити вульгарне відео з Instagram через цькування Андрій Твердохліб
Вчора 19:55 1093
Сидорчук забив шикарний гол у ворота Дніпро-1
Сидорчук забив шикарний гол у ворота Дніпро-1 Андрій Твердохліб
Вчора 19:48 1198
Дівчина дня. Найгарячіша легкоатлетка світу з фантастичною фігурою - Варвара Назарова
Дівчина дня. Найгарячіша легкоатлетка світу з фантастичною фігурою - Варвара Назарова Андрій Твердохліб
Вчора 16:17 1458
Фанати румунського Динамо підтримали команду з повітряної кулі
Фанати румунського Динамо підтримали команду з повітряної кулі Андрій Твердохліб
Вчора 14:11 342
Відео дня. Аргентинський захисник забив феноменальний гол бісіклетою
Відео дня. Аргентинський захисник забив феноменальний гол бісіклетою Андрій Твердохліб
Вчора 13:34 917
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
10 Квітня 2021
23:59 Футбол Монпельє зіграв результативну нічию з Марселем у 32 турі Ліги 1 34
23:53 Футбол Реал переміг Барселону та очолив Ла-Лігу 120
23:52 Футбол Реал Мадрид - Барселона 2:1. Як це було 8046
23:42 Футбол Торіно обіграло Удінезе у 30 турі Серії А 136
23:38 Футбол Гент з дублем Безуса розгромив Шарлеруа у чемпіонаті Бельгії 199
23:23 Футбол Луческу оцінив гру Супряги у матчі проти Дніпро-1 408
23:08 Футбол Десна - Олександрія 4:1. Огляд матчу 219
22:55 Футбол Миколенко: Перед матчем з Дніпром-1 не думали про Шахтар 377
22:41 Футбол Луческу розкритикував суддівство у матчі з СК Дніпро-1 472
22:25 Футбол Динамо - Дніпро-1 2:0. Огляд матчу 405
22:15 Футбол Петряк оформив дубль у чемпіонаті Угорщини 429
21:57 Футбол Десна - Олександрія 4:1. Відео голів 475
21:44 Футбол Кадіс обіграв Хетафе, Леванте перемогло Ейбар у 30 турі Ла-Ліги 386
21:37 Футбол Боруссія Д дотиснула Штутгарт у 28 турі Бундесліги 433
21:31 Футбол Челсі знищило Крістал Пелес у 31 турі АПЛ 458
21:29 Пряма трансляція Реал - Барселона: онлайн-трансляція матчу 30 туру Ла-Ліги. LIVE 757
21:20 Футбол Десна розгромила Олександрію у 21 турі УПЛ 2546 1
20:57 Футбол Мілан обіграв Парму у 30 турі Серії А 499
20:41 Футбол Маркевич: Маріуполь витримав 30–35 хвилин 1164
20:24 Футбол Капітан Динамо пропустить матч проти Шахтаря 956
20:09 Футбол ПСЖ розгромив Страсбург та наблизився до лідера Ліги 1 624
19:55 Футбол Динамо - Дніпро-1 2:0. Відео голів 1015
19:55 Блог Ірина Морозюк змушена була видалити вульгарне відео з Instagram через цькування 1096
19:48 Блог Сидорчук забив шикарний гол у ворота Дніпро-1 1201
19:41 Важка атлетика Чумак виграв золото чемпіонату Європи у Москві 731

Миколенко: Перед матчем з Дніпром-1 не думали про Шахтар

Вчора 22:55 377 0
Віталій Миколенко прокоментував матч проти Дніпро-1
Миколенко: Перед матчем з Дніпром-1 не думали про Шахтар
#Динамо, #Миколенко, #Дніпро-1

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.

Захисник Динамо Віталій Миколенко оцінив перемогу над Дніпром-1 у 21 турі УПЛ.

Про це розповів сам футболіст.

"Емоції, звичайно, позитивні. Те, що вдалося забити, трохи зняло напругу. Потім у суперника була червона картка і до кінця матчу стало легше.

Можливо, у першому таймі команда суперника трохи свіжіша та через це встигала перебудовуватися. А в другому нам уже легше розкривати оборону, і завдяки цьому вдається забивати більше м'ячів.

Перед матчем із Дніпром-1 ми не думали про гру з Шахтарем. Дніпро-1 - дуже сильна команда, особливо цього року. В осінній частині сезону їм трохи не щастило, а у весняній вони йшли без поразок. Так що ми дивилися тільки на Дніпро-1. Думаю, завтра вже будемо готуватися до Шахтаря, а сьогодні ще трохи порадіємо", - розповів Миколенко.

Нагадаємо, Динамо розібралося з Дніпро-1 у 21 турі УПЛ.

Коментарі ()