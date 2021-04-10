Джерело - Чемпіон.
Динамо у 21 турі УПЛ зустрінеться з Дніпром.
Стартові склади команд:
Динамо: 1. Бущан, 5.Сидорчук — кап, 10.Шапаренко, 14.Де Пена, 16.Миколенко, 20.Караваєв, 24.Тимчик, 25.Забарний, 29.Буяльський, 34.Сирота, 41.Бєсєдін
Запасні: 71.Бойко, 8.Шепелєв, 17.Лєднєв, 19.Гармаш, 22.Родрігес, 23.Сідклей, 40.Алібеков, 51.Моргун, 89.Супряга
Актуально: Динамо - Дніпро-1: онлайн-трансляція матчу 21 туру УПЛ. LIVE
Дніпро-1: 33.Юрчук, 17.Тейлор, 22.Дуглас, 15.Логінов, 39.Сваток, 20.Ді Франко, 97.Ігнатенко, 11.Цуріков, 25.Чуже, 8.Когут, 7.Довбик
Запасні: 23.Сарнавський, 2.Сафронов, 29.Назаренко, 14.Ярмолюк, 44.Батагов, 42.Вагнер, 99.Білл, 9.Хобленко
Матч розпочнеться о 17:00.