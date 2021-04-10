Клопп пояснив невдачі Ліверпуля у домашніх матчах

Джерело - isport.ua.
Ліверпулю не вистачає уболівальників під час домашніх матчів.
Про це розповів головний тренер англійського клубу Юрген Клопп.
"Одна з головних причин - відсутність уболівальників. Я в цьому не сумніваюся.
Крім того ми грали недостатньо добре. Після деяких з програних домашніх ігор я думав, що в іншій ситуації, навіть без уболівальників на трибунах, ми б точно перемогли в цьому матчі. Але цього не відбувалося.
Ми програли шість останніх матчів в АПЛ вдома? Вау! Довга серія. Потрібно це змінити.
Довго ніхто не міг зрозуміти, чому ми такі сильні в домашніх іграх з точки зору результату. Зараз нелегко пояснити ці поразки, але головна причина - нам не вистачає уболівальників", - відзначив Клопп.
Нагадаємо, Реал розібрався з Ліверпулем у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.