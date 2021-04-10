Клопп пояснив невдачі Ліверпуля у домашніх матчах

Ліверпулю не вистачає уболівальників під час домашніх матчів.

Про це розповів головний тренер англійського клубу Юрген Клопп.

"Одна з головних причин - відсутність уболівальників. Я в цьому не сумніваюся.

Крім того ми грали недостатньо добре. Після деяких з програних домашніх ігор я думав, що в іншій ситуації, навіть без уболівальників на трибунах, ми б точно перемогли в цьому матчі. Але цього не відбувалося.

Ми програли шість останніх матчів в АПЛ вдома? Вау! Довга серія. Потрібно це змінити.

Довго ніхто не міг зрозуміти, чому ми такі сильні в домашніх іграх з точки зору результату. Зараз нелегко пояснити ці поразки, але головна причина - нам не вистачає уболівальників", - відзначив Клопп.