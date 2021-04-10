Кожанов, Голодюк і Ткачук перейдуть у любительські Карпати

Джерело - Чемпіон.
Любительські Карпати підпишуть ряд колишніх гравців львівського клубу, коли почнуть виступи в другій лізі.
Про це повідомляє Спортивка.
За Карпати гратимуть Денис Кожанов, Олег Голодюк та Андрій Ткачук.
Карпати, які тренує Андрій Тлумак, зараз грають у чемпіонаті України серед аматорів. Керівник клубу - Степан Юрчишин.
Кожанов, Голодюк, Ткачук та інші... Уся ця стара-знайома братва з наступного сезону буде в "Карпатах". Але не в тих, шо Смалійчука, а в тих, шо Юрчишина-Тлумака. У другій лізі...— Спортивка (@Sportyvka) April 9, 2021
Нагадаємо, Карпати з Галича переграли Епіцентр.