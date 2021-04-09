Зідан: Підпишіть Мессі, дайте йому залишитися у Барселоні

Джерело - sport.ua.
Тренер Реала Зінедін Зідан хоче, щоб Ліонель Мессі перепідписав новий контракт з Барселоною.
Про це розповів сам французький спеціаліст.
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"Я не хочу, щоб це було його останнє Ель Класіко. Підпишіть Мессі, дайте йому залишитися в Барселоні. Це добре для всіх - для клубу і для чемпіонату Іспанії.
До речі, я сподіваюся, що це не останнє Класіко і для Серхіо Рамоса", - сказав Зідан.
Контракти Серхіо Рамоса і Ліонеля Мессі завершуються влітку, проте клуби поки не можуть продовжити з ними угоди.
Нагадаємо, Лунін у заявці Реала на матч проти Барселони.