Не стало легенди Дніпра

Світла пам'ять

На 84 році життя перестало битися серце легенди дніпровського футболу Романа Андрійовича Канафоцького.

Про це повідомляє пресслужба СК Дніпро-1.

Причини смерті не повідомляються.

Канафоцький є уродженцем міста Городок Львівської області. Професіональну кар'єру футболіста розпочав у тернопільському Авангарді у 1959 році. Після двох років у дрогобицькому Нафтовику перейшов у Дніпро, якому віддав 5 років.

У 1970-му повісив бутси на цвях і перейшов на адміністративну роботу у рідному клубі – працював адміністратором в ФК Дніпро і СК Дніпро-1, маючи причетність до абсолютно усіх нагород і титулів, здобутих в історії клубів.