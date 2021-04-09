Бензема: З Мессі необхідно грати обережно, він дуже небезпечний

Нападник Реала Карім Бензема виділив найкращих гравців Барселони.

Про це розповів сам футболіст.

"Для мене це краще протистояння в світі. Та й не тільки для мене, Ель Класіко дивляться фанати по всьому світу. Грають дві команди з багатою історією, і це завжди дуже важливий матч.

Ми вийдемо, щоб виграти. У них є хороший воротар і Мессі. Це гравець, який робить для Барселони все. З ним необхідно грати обережно, тому що він дуже небезпечний", - розповів Бензема.