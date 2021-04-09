Джерело - footballua.tv.
Маріуполь підготував різні плани гри на матч проти Шахтаря в УПЛ.
Про це розповів головний тренер азовців Остап Маркевич.
"У нас є план. Є й запасний план – план В, а можливо, і С. Але футбол дуже непередбачуваний, тому існують різні схеми, тактичні заготовки. Є певні напрацювання.
З будь-якої ситуації є вихід. Це якраз шанс молодим хлопцям проявити себе. Напевно, будуть дуже раді цьому. На тлі такого суперника завжди цікаво перевірити свої можливості, футбольні аспекти, які вдалося здобути", – сказав Маркевич.
Матч 21-го туру УПЛ Маріуполь - Шахтар відбудеться у суботу, 10 квітня, на НСК Олімпійський у Києві. Початок о 14:00.
Нагадаємо, Шахтар може повернути Фонсеку.