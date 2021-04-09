Боруссія випадково забула лідера команди у Кельні

Ніхто з гравців джмелів навіть не помітив відсутності Гуммельса

Після матчу Бундесліги у Кельні (1:1) гравці Боруссії були настільки засмучені результатом зустрічі, що навіть не помітили зникнення віцекапітана команди Матса Гуммельса.

Про це повідомляє Bild.

Жоден гравець в автобусі команди не звернув уваги на відсутність досвідченого захисника. В результаті Боруссія благополучно покинула Кельн, а 32-річному захиснику довелося повертатися в Дортмунд на автомобілі.

Нагадаємо, що Гуммельс виступає в складі Боруссії з сезону-2007/08. Влітку 2016 року він перейшов до Баварії, але через три роки повернувся в дортмундський клуб.

У поточному сезоні захисник провів за джмелів 39 матчів у всіх турнірах, забивши п'ять голів.