Едінсона Кавані може змінити клуб

Бока Хуніорс продовжує вивчати варіанти підписання форварда Манчестер Юнайтед Едінсона Кавані.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Аргентинський клуб готує трирічний контракт для уругвайця, який влітку стане вільним агентом. Гравцеві пропонують зарплату 4 млн євро на рік.

Контракт форварда з "червоними дияволами" закінчується в червні. В клубі ще не запропонували нову угоду Едінсону.

У нинішньому сезоні Кавані зіграв в 27 матчах МЮ у всіх турнірах, забив сім м'ячів і віддав дві гольові передачі.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед не продовжить контракт з Кавані.