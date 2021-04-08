Барселона не контактувала з Мессі щодо нового контракту

Барселона готує новий контракт для Мессі

Президент Барселони Жоан Лапорта, який вступив на посаду в березні, ще не проводив переговори з нападником Ліонелем Мессі з приводу підписання нового контракту з клубом.

Про це повідомляє Marca.

Керівництво Барселони все ще працює над підготовкою пропозиції. Сам Лапорта не збирається поспішати в цьому питанні і хоче надати Мессі ті умови, які клуб точно зможе виконати.

У Барселоні знають про інтерес до Мессі з боку Манчестер Сіті і ПСЖ, але не бачать в цьому жодної проблеми.

Контракт Мессі з Барселоною закінчується в червні. У поточному сезоні 35-річний аргентинець провів за клуб 36 матчів у всіх турніру, забивши 28 голів.

Раніше, Неймар запросив Мессі до ПСЖ.