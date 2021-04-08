У голкіпера Мілана контракт закінчується 30 червня

Мілан шукає потенційних наступників для свого основного голкіпера Джанлуїджі Доннарумми, з яким клуб не може узгодити питання продовження контракту.

Про це повідомляє CalcioLine.com.

Одним з тих, хто здатен замінити Доннарумму в Мілані вважають 19-річного воротаря Шахтаря Анатолія Трубіна.

Контракт Трубіна з "гірниками" розрахований до літа 2024 року, а тому на трансфер українського воротаря італійцям доведеться як слід витратитися.

Раніше, Трубін відреагував на свій дебют у збірній України.