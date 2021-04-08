Футболісту Динамо пропонують грати за збірну Сирії

Українському футболісту пропонують змінити громадянство

Федерація футболу Сирії зацікавлена ​​у запрошенні 19-річного захисника київського Динамо Алана Ауссі, який виступає на правах оренди за білоруське Торпедо-БелАЗ у національну збірну країни.

Про це повідомляє sportarena.com.

Представники сирійської федерації вже контактували щодо цього питання з УАФ і представниками гравця.

Ауссі — сирієць, який народився в Україні (батько — сирієць, мама — українка). Захисник — вихованець Шахтаря, з якого в 2018 році перебрався до Динамо, звідки на правах оренди перейшов у чеський Слован.

Минулої осені Динамо відправило Ауссі в оренду в білоруське Торпедо-БелАЗ.

В активі Ауссі п'ять матчів за збірну України U-17, у складі якої він був капітаном команди. Також він зіграв у двох матчах за збірну U-19.

Нагадаємо, збірна України не зможе прийняти Північну Ірландію у Києві.