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Головний тренер Лаціо заразився коронавірусом

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Головний тренер Лаціо заразився коронавірусом
Головний тренер Лаціо заразився коронавірусом
#Індзагі, #Лаціо

Джерело - Instagram.

Головний тренер Лаціо Сімоне Індзагі здав позитивний тест на коронавірус.

Про це повідомила дружина тренера Гайя Лукар’єлло.

"Всім привіт. Хочемо повідомити, що, на жаль, вся наша сім’я здала позитивний тест на коронавірус. Ми відчуваємо себе добре, і знаходимося на ізоляції", - зазначила Лукар’єлло.

У неділю, 11 квітня Лаціо в 30-му турі Серії А на виїзді зіграє з Вероною. Швидше за все, римський клуб відправиться на виїзд без свого наставника.

Раніше, Лаціо відмовився від гравця Манчестер Юнайтед.

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