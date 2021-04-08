Конте: Хочеться скинути Ювентус з трону

Для команди Інтер кожен матч, що залишилося зіграти у Серії А у цьому сезоні, на шість очок.

Про це заявив наставник команди Антоніо Конте.

"Було багато напруги. Залишилося дев'ять матчів, і для нас кожен з них - на шість очок. Те ж саме стосується і переслідувачів. Кожна наша перемога - це послання для них. Кожна наша перемога - це суміш задоволення з втомою.

Ми робимо все, щоб добитися чогось прекрасного для клубу, який не перемагав 10 років. Скудетто було в руках однієї команди протягом 9 років. Було б здорово скинути Ювентус з трону", - сказав Конте.